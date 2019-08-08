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منوعات

فيسبوك يعمل على دمج رسائل إنستجرام مع ماسنجر

الخميس 08/أغسطس/2019 - 04:01 ص
تطبيقات فيسبوك
تطبيقات فيسبوك
آية جمعة
تتخذ شركة فيسبوك الخطوة الرئيسية الأولى في خطة دمج منصاتها طماسنجر، واتساب، إنستجرام" والسماح للمستخدمين بتبادل الرسائل بين جميع تطبيقاتها المختلفة للهواتف المحمولة، وهي الآن بدأت في العمل على وقف استقلالية خدمة "الرسائل المباشرة" الخاص بتطبيق "انستجرام".

ووفقا لوكالة "بلومبيرج"، يعمل المهندسون على إعادة بناء ميزة الدردشة في تطبيق "إنستجرام" باستخدام تقنية "فيسبوك ماسنجر"، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر. 

وأوضحت "بلومبيرج" أن هذه الخطوة ستمكن مستخدمي "إنستجرام" من التواصل مع أولئك الذين يستخدمون "ماسنجر" بشكل مباشر حتى ولو لم يكونو ضمن متابعينهم، وهو شيء لا يمكنهم فعله الآن. 

وقرر المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرج، في العام الماضي، تمكين مستخدمي مواقع فيسبوك وواتساب وإنستجرام من الدردشة مع بعضهم البعض بغض النظر عن الخدمة التي يستخدمونها.

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