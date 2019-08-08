شريف مدكور يصدم الفنان محمد كريم: معندوش كاريزما ومش مقتنع بيه ..فيديو

وجه الإعلامي شريف مدكور رسالة إلى الفنان محمد كريم بعد مشاركته في فيلم مع الفنان العالمي نيكولاس كيدج، قائلًا "كان موجود معايا في التليفزيون المصري من 19 سنة وكانت الإدارة مهتمة بيه جدًا".





وأضاف الإعلامي شريف مدكور في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، "إدارة التليفزيون المصري كانت ترى أن محمد كريم يتمتع بالكاريزما، ولكن أنا لم ألاحظ ذلك، وناس كتير كانت متفقة معايا في الرأي ده".





وتابع الإعلامي شريف مدكور "محمد كريم قام بتصوير مجموعة من الفيديوهات التي حظيت بسخرية كبيرة من الناس حتى انا سخرت منها".





وأوضح الإعلامي شريف مدكور "لما شوفته بيمثل مع الفنان العالمي نيكولاس كيدج، وقلت أكيد محمد كريم فيه حاجة مش شايفها وأنا مش مقتنع بيه وعمرنا ماكنا اصحاب وأصدقاء، ولكن أحترم مجهوده رغم الانتقادات والسخرية، وهو يمتلك ثقة بالنفس".