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شاهد.. مرشح الإخوان لرئاسة تونس يعترف بفشل الجماعة الإرهابية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:47 ص
مرشح الإخوان لرئاسة
مرشح الإخوان لرئاسة تونس
أحمد قاسم
في الوقت الذي تحتدم فيه الخلافات والانقسامات داخل مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية بتونس بسبب الانتخابات الرئاسية، خاصة بعدما أعلنت عن اختيار عبد الفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب المؤقت مرشحًا باسمها، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو قديم لمورو وهو يعترف بإن الإخوان تسعى للحكم الإسلامي منذ 85 عاما. 

الفيديو الذي نشره الإعلامي الإخواني، أحمد منصور، يظهر فيه مورو خلال لقاء أذيع على قناة "الجزيرة" القطرية عام 2014 ضمن برنامج "مقتطفات بلا حدود" الذي يقدمه منصور، حيث يعترف فيه مورو بأن الإخوان فشلت في تهيئة كوادرها للحكم. 

ويقول مورو "نحن ندعو للحكم الإسلامي منذ 85 سنة، ولم نهيئ الشباب من خريجى الجامعات ولا حتى فى أدبياتنا ومعارفنا وعلومنا، لكى نكون على مستوى تلك المهمة العظيمة، ونحن نتصور أن التصفيق والصندوق هو الوحيد الذى سوف يجلنا نحكم".

ويضيف أن جماعة الإخوان فشلت لأنها بدون نخبة من رجال الأعمال والفكر فى الجماعات والفنون والأدباء وهم جزء من تكوين المجتمع.

وكانت تزكية مورو للترشح لرئاسة تونس أثارت جدلًا واسعًا حتى داخل حركة النهضة نفسها، إذ اعتبر البعض أن القرار خاطئ، خاصة من بعض الذين يسيطر عليهم الفكر المتشدد الرافض للتعاون مع الدولة. 


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