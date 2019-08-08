أين تذهب في مطروح لقضاء اجازة عيد الاضحى؟.. شواطئ عجيبة والغرام وحمام كليوباترا صباحًا.. وسوق ليبيا وشارع الإسكندرية للتسوق ليلًا.. وعيون المياه والدفن للعلاج والاسترخاء

اين تذهب في مطروح لقضاء اجازة عيد الاضحى؟

شواطئ عجيبة والغرام وحمام كليوباترا وروميل أشهرها

سوق ليبيا وشارع الإسكندرية اماكن للتسوق

وعيون المياه والدفن يجذب السياحة لسيوة









تتميز مرسي مطروح ومنطقة الساحل الشمالي وواحة سيوة من أهم المناطق السياحية فى مصر التى يقصدها السياح كل عام وخاصة فى فصل الصيف والأعياد .





وتستقبل محافظة مطروح خلال عيد الاضحى المبارك أعداد كبيرة من السائحين.





وتوجد مرسى مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط وهي عاصمة محافظة مطروح وميناء ومصيف يذهب اليه ملايين السياح كل عام الذين يأتون للاسترخاء عند شواطئها التي تكتسي بالرمال البيضاء الناعمة والمياه الفيروزية.





وخلال عيد الاضحى المبارك تستقبل المحافظة أعداد كبيرة من زائري المحافظة الذين يحرصون على زيارة محافظ مطروح خلال هذه الفترة للتمتع بشواطئها الخلابة.





وتمتلك محافظة مطروح العديد من الشواطئ الممتازة والجذابة منها: شاطئ عجيبة - كليوباترا- الغرام- الأبيض - روميل.





فيما يبعد شاطئ عجيبة عن مرسى مطروح بحوالي 24 كيلومتر غربا والذي يتميز بمياهه الزرقاء الصافية والمناظر الخلابة التي يحرص الزائرون علي التقاط الصور التذكارية بها ويستقبل الشاطئ أعداد كبيرة.





وتوجد صخرة معروفة باسم بصخرة كليوباترا وحمام كليوباترا وبعض التلال الأثرية وهي من أهم مزارات المدينة السياحية حيث يوجد الحمام الخاص بالملكة كليوباترا وهو حمام وسط المياه يصل الناس إلى داخله وتدخل الحمام المياه من كل ناحية .





وهذا العام تشهد منطقة حمامات كليوباترا تطوير بعمل اطار زجاجي للحمام لتسهيل وصول الزوار اليه.





وشاطئ الغرام من أهم شواطئ مدينة مرسى مطروح والتي يستقبل أعداد كبيرة من زائري المحافظة ويوجد بالشاطئ صخرة ليلى مراد والتي تعد من اهم المزارات السياحية بالمدينة.





وشاطئ روميل من أهم الشواطئ بمدينة مرسى مطروح يتميز بهدوء المياه فيه وهو مناسب جدا للاطفال ويوجد بالشاطئ متحف روميل والذي يعد من اهم المزارات السياحيه داخل مدينه مرسى مطروح.





كما يوجد بمدينة مرسى مطروح العديد من الشواطئ الأخرى المتميزة منها شاطئ الليدو وشاطئ الفيروز وشاطئ الأبيض الذي يتميز بعلو الأمواج وعمق البحر.





ومن أهم المناطق السياحية التي يقوم بزيارتها مواطني مطروح زائريها في الفترة المسائية منطقة الكورنيش والحدائق والمنتزهات بالإضافة الى بعض المناطق التجاريه مثل سوق ليبيا وشارع الاسكندريه.





أما سوق ليبيا هو سوق صغير ومشهور في مرسي مطروح تجد به جميع أنواع الأعشاب البدوية والمنتجات التي تشتهر بها المحافظة البلح والزيتون وزيت الزيتون الاصلي والتي تشتهر به مرسى مطروح بالإصافة إلي الملابس الأحذية والمنتجات المنوعة .





كما توجد بمدينة مرسى مطروح العديد من الحدائق العامه والمنتزهات ومن اهم هذه الحدائق حديقة كليوباترا وراضي والعوام كما يوجد أيضا النادي الاجتماعي والذي يقع علي الكورنيش ويعد من اهم المنتزهات بمدينة مرسى مطروح والتي تم تطويره منذ عامين تطويرا شاملا واصبحت من اهم المناطق التي يقوم بزيارتها المواطنين شتاءا وصيفا.





كما تستقبل واحة سيوة العشرات من زورها الذين ياتون اليها للاستماع بعيون المياه مثل عين كليوباترا وعين فطناس بالاصافة الي الدفن والعلاج علي جبل الدكرور ذات الطبيعة العلاجية.





وقرر اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح فتح جميع الحدائق والمتنزهات بالمجان للمواطنين وزائري المحافظة خلال أيام عيد الاضحى المبارك .



