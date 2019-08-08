بـ السجود وإشارة سلام.. محمد صلاح يرد على الهتافات العنصرية

يعاني محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي منذ انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الأكثر شراسة في العالم، لهتافات عنصرية بسبب ديانته الإسلامية، منذ أن بدأت القصة مع جماهير وست هام يونايتد وصولًا إلى جماهير تشيلسي التي وصفته بـ "الإرهابي" وصولا لمشجع إيفرتون الذي هدد الفرعون المصري.





واختار محمد صلاح أن يرد على أرض الملعب في أول مواجهة له مع فريق تشيلسي منذ نشر الفيديو المسيء له وكان ذلك بدلًا من تجاهل الهتافات أو نشر بيان يعبر عن استيائه .





فبعد أن سجل محمد صلاح هدفا خرافيا في أبريل الماضي في شباك تشيلسي، وقف على ساق واحدة مثبتا القدم الآخر على ركبته، وتعتبر الوقفة إشارة للسلام في رياضة اليوجا، وهو الأمر الذي أثار إعجاب رواد مواقع التواصل ودفعهم إلى تحليل هذه الحركة.





مشجعو محمد صلاح الإنجليز أعربوا عن شكرهم للدور الذي لعبه نجم ليفربول في مواجهة العنصرية في عالم كرة القدم وهي مشكلة تاريخية في الرياضة عالميا، كما أنها لطالما واجهت اللاعبين الأفارقه في إنجلترا بالتحديد .



