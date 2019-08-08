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القاهرة تصل لـ 35 درجة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 8 - 8 - 2019

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:50 ص
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
هاني حسين
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الخميس، 8 أغسطس 2019.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة :

-القاهرة: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.
- الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية .
-أسيوط: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية .
-الأقصر: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية .
-شرم الشيخ: العظمى 36 والصغرى 29 درجة مئوية .
-أسوان : العظمى 41 والصغرى 31 درجة مئوية. 

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