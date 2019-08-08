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فن

مصطفى قمر يحصد نصف مليون مشاهدة بـ س من الناس.. فيديو

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:20 م
مصطفى قمر
مصطفى قمر
سعيد فراج
حصد الفنان مصطفى قمر بأغنيته الجديدة «س من الناس»، 500 ألف مشاهدة، بعد طرحها في 2 أغسطس الجاري عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من ضمن أغاني ألبومه الجديد «ضحكت ليا».

أغنية «س من الناس» لـ مصطفى قمر، من كلمات: تامر حسين، وألحان: رامى جمال، وتوزيع وميكس: توما، وإنتاج: شركة ماب للإنتاج الفني.

ويتضمن ألبوم مصطفى قمر الجديد عدة أغان وهي: «حبيبك اللي تحبه» كلمات: حسن عطية وألحان وتوزيع: توما، «نفس السيناريو» كلمات: نور الدين محمد وألحان: أحمد العدل وتوزيع: عادل حقي، «عارف» كلمات: عصام حسني وألحان: شريف بدر وتوزيع: أحمد ابراهيم، «ناوي» كلمات: محمد عاطف وألحان: محمد يحيي وتوزيع: أحمد إبراهيم.

كما يتضمن ألبوم مصطفى قمر الجديد أيضًا أغاني: «قفلت السكة» كلمات: ضحي محمد علي والحان: محمد النادي وتوزيع: عادل حقي، «نفس الإحساس» كلمات: حمادة السيد والحان: مديح وتوزيع: طارق حسيب، «نستني خلاص» كلمات: محمد الجزار وألحان: جوليو وتوزيع: طارق حسيب، «باب موارب» كلمات: أسامه مصطفي وألحان: سامح كريم وتوزيع: زووم، «سلمي» كلمات: حسن عطية وألحان: تامر علي وتوزيع: وسام عبد المنعم.

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