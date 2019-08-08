مفاجأة.. يوفنتوس يتراجع عن بيع ديبالا لـ توتنهام

تمسك نادي يوفنتوس الإيطالي، بخدمات نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في اللحظات الأخيرة بعد أن بات اللاعب قريبًا من الانتقال إلى صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هذا الصيف.



ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن صفقة انتقال ديبالا إلى توتنهام فشلت بعد أن قرر يوفنتوس عدم التخلي عن اللاعب الأرجنتيني.



وأشارت الصحيفة الإنجليزية في تقريرها، أن جاء هذا القرار، بعدما خسر يوفنتوس سباق التعاقد مع روميلو لوكاكو الذي انضم حديثًا إلى صفوف منافسه إنتر ميلان.



وكان ديبالا على بعد خطوة، من الانتقال إلى صفوف السبيرز، مقابل 70 مليون يورو، ولكن الصفقة كانت معقدة أيضًا بسبب حقوق الصور والإعلانات الخاصة باللاعب الأرجنتيني.



وانضم النجم الأرجنتيني صاحب الـ25 عامًا، إلى صفوف السيدة العجوز في 2015، قادما من باليرمو الإيطالي.