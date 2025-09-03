عندما يلتقي اليانغتسي بالنيل.. احتفالية بالمتحف القومي للحضارة

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية فعالية دولية كبرى بالتعاون مع بلدية تشونغتشينغ الصينية بعنوان “عندما يلتقي اليانغتسي بالنيل”، في إطار تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين مصر وجمهورية الصين الشعبية.

وذلك بحضور من الجانب المصري الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور أحمد حميدة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار والدكتور ضياء زهران، رئيس قطاع الآثار اليهودية والقبطية والإسلامية والدكتور محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية.

المتحف القومي للحضارة المصرية

ومن الجانب الصيني جيانغ خوي، عضو اللجنة الدائمة ومدير عام إدارة الإعلام للجنة الحزب الشيوعي الصيني في بلدية تشونغتشينغ، تشانغ ياكسي، نائبة المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية بحكومة بلدية تشونغتشينغ و شي تشيانغ، أمين لجنة الحزب، لجنة بلدية تشونغتشينغ للثقافة والتنمية السياحية و السيد يان بينغ، أمين لجنة الحزب، المدير العام لمكتب إذاعة وتلفزيون تشونغتشينغ والسيد وو ليجون، الوزير المفوض بالسفارة الصينية بالقاهرة ومدير المركز الثقافي الصيني بالإضافة إلى نخبة من ممثلي مؤسسات الثقافة والسياحة والإعلام والشؤون الخارجية في بلدية تشونغتشينغ.

وخلال الفعالية، رحب الدكتور الطيب عباس بالحضور، مؤكدًا على أن المتحف يمثل منصة فاعلة للحوار والإبداع والتبادل الثقافي، وأن هذه الفعالية تجسد فلسفة المتحف في مد جسور التواصل بين حضارتين عظيمتين، حضارة النيل وحضارة اليانغتسي.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد أن التعاون الثقافي والأثري بين مصر والصين يمتد لأكثر من 70 عامًا، مشيرًا إلى تنظيم معرض دولي للآثار المصرية في هونغ كونغ خلال نوفمبر المقبل، وإلى وجود أربع بعثات أثرية صينية تعمل حاليًا في مصر، فضلًا عن التعاون في ملف الآثار الغارقة ومشروعات التراث العالمي.

ومن جانبه، أكد تشانغ وين، عضو اللجنة الدائمة ورئيس لجنة الدعاية بمجلس الحزب في تشونغتشينغ، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مذكرًا بأن مصر كانت جزءًا من طريق الحرير وأول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، ومعربًا عن تطلع بلاده لدعم التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والتجارة.

وتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات البارزة، من بينها محاضرات حول دور نهر النيل في ازدهار الحضارة المصرية، ومحاضرات تناولت التراث المائي والأنظمة الهيدرولوجية عالميًا، إلى جانب كلمة مسجلة من الجانب الصيني عن الإرث المائي لنهر اليانغتسي.

كما ناقشت الجلسات الطلب المشترك لإدراج مقياس منسوب نهر النيل بالروضة وموقع بايهليانغ في الصين على قائمة التراث العالمي كممتلك تراثي متسلسل.

كما تم تنظيم جلسة حوارية رفيعة المستوى حول دور الأنهار في صياغة الإرث الحضاري، إلى جانب ورش عمل للحرف التقليدية وعروض فنية تراثية من مدينة تشونغتشينغ، وعرض الفيلم الوثائقي المصري–الصيني المشترك “عندما يلتقي اليانغتسي بالنيل.

ويستضيف المتحف خلال الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر 2025 معرضًا ثقافيًا يتضمن عروضًا رقمية وصورًا حول الإرث المائي الصيني، إضافة إلى معرض للتراث غير المادي والحرف التقليدية، وجناح خاص للعلامات التجارية الصينية تحت شعار “الصين، فرصة”.

قام الوفد الصيني بجولة موسعة داخل قاعات المتحف، شملت قاعة العرض المركزي، وقاعة المومياوات الملكية، وقاعة النسيج المصري، حيث أعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بالقطع الأثرية الفريدة التي تجسد عراقة وتطور الحضارة المصرية عبر العصور.

وأكد المشاركون أن هذه الفعالية تمثل نموذجًا حيًا للتعاون الثقافي بين مصر والصين، وتجسد الدور الرائد للمتحف القومي للحضارة المصرية كجسر عالمي يجمع بين الحضارات ويعزز الشراكات الدولية القائمة على الحوار والمعرفة والإبداع.

