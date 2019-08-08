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الأمم المتحدة: انهيار وقف إطلاق النار بشمال غرب سوريا يهدد الملايين

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:00 م
الوضع في سوريا
الوضع في سوريا
رويترز
عبرت مستشارة لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن اليوم الخميس عن أسفها لانهيار وقف إطلاق النار في شمال غرب البلاد وقالت إن تجدد العنف يهدد حياة ملايين بعد مقتل أكثر من 500 مدني منذ أواخر أبريل.

وأشارت نجاة رشدي، وهي مستشارة بارزة لبيدرسن، إلى الاتفاق الأمريكي التركي الذي تم الإعلان عنه أمس الأربعاء لإقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا.

وأضافت في بيان "هناك مخاوف متزايدة لدى جهات الإغاثة من التصريحات التي تشير إلى تدخل عسكري محتمل والذي سيكون له تبعات إنسانية فادحة في منطقة شهدت بالفعل على مدى سنوات عمليات عسكرية ونزوحا وموجات جفاف وفيضانات".

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