ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاة والدة سمير جودة مدرب سلة الزمالك.. والجنازة في بورسعيد

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:06 م
نادى الزمالك
نادى الزمالك
يسرى غازى
توفيت اليوم الخميس والدة سمير جودة المدرب العام الحالي لفريق كرة السلة بنادى الزمالك بعد صراع مع المرض.

ويشغل حاليا سمير جودة منصب المدرب العام لفريق السلة الأبيض ضمن الجهاز الفني الذي يقوده عصام عبد الحميد.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على والدة سمير جودة فى بورسعيد مسقط رأس مدرب عام فريق الزمالك بعد صلاة المغرب.

يذكر أن سمير جودة لعب للأهلي والزمالك وخاض تجربة احترافية في السابق بنادي برشلونة الإسباني لكرة السلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المقاصة ينعي والد ميدو.. والجنازة عصر اليوم

فرج عامر ينعي والد ميدو بكلمات مؤثرة

بعد اقترابه من الزمالك.. 7 معلومات عن الصربي ميلوفيتش

ترشيحاتنا

بـ فستان قصير فسفوري.. نسرين أمين تتألق في إطلالة جديدة

يسكن معه في نفس الغرفة.. القبض على قاتل المصري في إيطاليا

رغم تسببه في أزمة شديدة لـ النادي.. الأهلي ينفذ قرار اتحاد الكرة للمعارين

وهي تحتضنه.. ريهام حجاج تنشر صورة رومانسية مع زوجها

شاهد.. إخراج شاب عربي من طائرة بالقوة.. المضيفة اتبلت عليه

هل الدعاء على الظالم حرام؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتدائه للمرة الثالثة.. لهذا السبب ياسمين صبري تفضل هذا الفستان..صور

بـ سلسلة النسر.. ميس حمدان في إطلالة مثيرة بـ الأحمر

استمرار أعمال ترميم معهد الاورام.. فيديو وصور