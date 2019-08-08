وفاة والدة سمير جودة مدرب سلة الزمالك.. والجنازة في بورسعيد

توفيت اليوم الخميس والدة سمير جودة المدرب العام الحالي لفريق كرة السلة بنادى الزمالك بعد صراع مع المرض.



ويشغل حاليا سمير جودة منصب المدرب العام لفريق السلة الأبيض ضمن الجهاز الفني الذي يقوده عصام عبد الحميد.



ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على والدة سمير جودة فى بورسعيد مسقط رأس مدرب عام فريق الزمالك بعد صلاة المغرب.



يذكر أن سمير جودة لعب للأهلي والزمالك وخاض تجربة احترافية في السابق بنادي برشلونة الإسباني لكرة السلة.