خلال أيام عيد الأضحى.. رئيس حماية المستهلك يكشف تفاصيل التعاون مع التموين لضبط الأسواق

أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك أن منظومة العمل بالجهاز سوف تستمر طوال أيام عيد الأضحى المبارك من خلال غرفة عمليات تستهدف تلقي وحل شكاوى المواطنين .



وأشار رئيس الجهاز الى أنه تم تشكيل مجموعات من رجال الضبطية القضائية واستحداث عدد من المنافذ الميدانية لتلقي ورصد وحل شكاوى المواطنين من خلال سيارات الضبطية القضائية وتمركزها بالميادين العامة والمناطق المحيطة .



وأكد عبد المعطى أنه تم تحديد مسئول اتصال للربط مع غرفة عمليات المحافظات المختلفة وغرفة عمليات وزارة التموين وذلك فى إطار التعاون التام والتنسيق المستمر مع كافة المحافظات والأجهزة الرقابية الأخرى والتى تكفل تحقيق حماية فعالة للمستهلك ومراقبة الأسواق بصورة أكثر فاعلية.



يأتى ذلك تأكيدًا على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ كافة الاجراءات التى تسهم فى ضبط الأسواق وتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين والتأكيد على التنسيق التام بين الأجهزة الرقابية المعنية بالمنظومة الاستهلاكية.



وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن حملات الجهاز بكافة فروعها الإقليمية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالاسواق والمناطق التجارية المختلفة ومواقف نقل الركاب لضبط الأسواق وتفعيل إجراءات الرقابة فضلًا عن إجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.



يستقبل الجهاز شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19588 او رقم الواتس اب ( المواطن رقيب ) 01281661880 أو من خلال التطبيق الإلكتروني "حماية المستهلك" على متجر google play للهواتف الذكية.



ويهيب رئيس الجهاز بالسادة المواطنين الابلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك او اية معلومات بشأنها ، مؤكدًا على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.



وعلى جانب آخر وجه رسالة للتجار ومقدمي الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك.