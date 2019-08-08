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رياضة

صدمة قاسية.. مانشستر سيتي يعلن إصابة ساني بقطع في الرباط الصليبي

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:37 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل رسمي إصابة المهاجم والجناح الألماني ليروى ساني بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

ونشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أكد خلاله إصابة الألماني ليروى ساني بقطع في الرباط الصليبي وحاجته للخضوع لعملية جراحية في الركبة اليمنى.

وتعرض ليروى ساني لإصابة خطيرة خلال مواجهة مانشستر سيتي ضد ليفربول يوم الأحد الماضي في مباراة كأس الدرع الخيرية الإنجليزي، ليعلن السكاي بلوز منذ قليل إصابته بالرباط الصليبي.

وكان اسم الدولي الألماني قد ارتبط بالانتقال لبايرن ميونخ إلا أن الإصابة قد أنهت موسمه.

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