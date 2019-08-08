علاج حمى الضنك.. الرعاية الصحية بـ 4 خطوات

حمى الضنك مرض يُنقل بالبعوض وتحدث في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم، تؤدي حمى الضنك المتوسطة إلى حمى شديدة وطفح جلدي وألم في المفاصل والعضلات، يمكن أن يؤدي أحد أشكال حمى الضنك الشديدة والمعروف باسم حمى الضنك النزفية إلى نزيف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم، ويمكن ان تصل في نهاية الأمر إلى الوفاة.



وتوجد ملايين الحالات من الإصابة بعدوى حمى الضنك حول العالم كل عام، حيث إن حمى الضنك أكثر شيوعًا في جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ الغربية، ولكن أصبح هذا المرض يزداد بسرعة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.



ويعمل الباحثون على لقاحات لحمى الضنك. تعد أفضل وسيلة للوقاية من الإصابة بـحمى الضنك، ولكن لا يوجد علاج محدد لحمى الضنك، قد يوصي طبيبك بشرب الكثير من السوائل للوقاية من الجفاف نتيجة القيء والحمى الشديدة.



في أثناء تعافيك من حمى الضنك، راقب علامات وأعراض الإصابة بالجفاف، وعليك الإتصال بطبيبك على الفور إذا كنت تعاني أيًا مما يلي:



1- نقص التبول

2- قلة أو انعدام الدموع

3- جفاف الفم أو الشفتين

4- الخمول أو الارتباك

5- برودة الأطراف



علاج حمى الضنك:



يمكن أن يخفف أسيتامينوفين (تايلينول، وغيره) من الألم ويخفض الحمى. تجنب مسكنات الألم التي قد تزيد من مضاعفات النزيف، مثل الأسبيرين والإيبوبروفين (أدفيل، وموترين آي بي، وغيرهما) والصوديوم نابروكسين (أليف، وغيره)، وإذا كنت تعاني حمى ضنك حادة، فقد تحتاج إلى:



1- رعاية دائمة في المستشفى

2- تعليق المحاليل

3- مراقبة ضغط الدم

4- نقل دم لتعويض الدم المفقود