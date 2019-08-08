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رياضة

حصة تأهيل قوية للاعبي الزمالك خلال مران اليوم

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:00 م
لاعبي نادي الزمالك
لاعبي نادي الزمالك
منتصر الرفاعي - ملك موسى
خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصة تأهيل قوية للاعبين في بداية المران المقام حاليًا بملعب النادي، حيث بدأ التأهيل بالركض الخفيف حول الملعب لمدة 10 دقائق ، واعقبت ذلك فقرة تخطي وقفز حواجز قصيرة تصحبها تمريرات بالكرة.
وجاءت هذه الفقرة تحت قيادة أيمن عبدالعزيز مدرب الفريق وانطونيو مدرب الأحمال.

بينما انتظم طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في التدريبات المقامة حاليًا بملعب النادي، حيث خصص الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق يحيي برنامجا خاصا لحامد علي هامش المران.

ويؤدي حامد بعض التدريبات التأهيلية وكذلك تدريبات خفيفة بالكرة وذلك في إطار برنامج وضع للاعب عقب عودته من الراحة تمهيدًا لانتظامه بشكل طبيعي بالتدريبات الجماعية.

وواصل محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خوض البرنامج الموضوع له من أجل تجهيزه للفترة المقبلة ، حيث يؤدي علاء تدريبات تأهيل قوية وذلك تحت إشراف انطونيو مدرب الأحمال بالفريق.

أدى محمد عبدالشافي وإسلام جابر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيل خاصة علي هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا يوم ١٦ أغسطس الجاري.

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