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فن

مد فترة طلبات اشتراك مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي القدرات الخاصة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:59 م
صدى البلد
أحمد البهى
نظراَ للإقبال على مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة – الدورة الثانية تقرر مد فترة الاشتراك للمسابقة في مجال الموسيقي والغناء، والتي ينظمها قطاع الصندوق بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم" للتنمية.

تشمل المسابقة فروع : الغناء الفردي ، الغناء الجماعي ، العزف الموسيقي، ويتم منح جوائز مالية وميداليات للفائزين بالمراكز الثلاثه فى كل فرع.

إستمارة الإشتراك مجانية ويتم سحبها من مقر صندوق التنمية الثقافية ومركز طلعت حرب الثقافى – بالسيده نفيسه- وجمعية البلد اليوم أو عبر الموقع الالكتروني

كما أن آخر موعد لتلقي طلبات الإشتراك بالمسابقة 25 أغسطس 2019 .

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