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فن

محمد حماقى يتناول العشاء مع أحلام وسميرة سعيد

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:57 ص
محمد حماقى
محمد حماقى
أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد حماقى صورة تجمعه بالفنانة سميرة سعيد والمطربة أحلام وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك أثناء استضافة احلام محمد حماقة وسميرة سعيد على العشاء على هامش فعاليات برنامج "ذا فويس" والذي يتم حاليا تصوير الحلقات الأولى والمرحلة الأولى للبرنامج وهى بعنوان "صوت وبس".

وعلق محمد حماقى على الصورة قائلا : "عشاء مع الفنانة أحلام والفنانة سميرة سعيدة .. شكرا يا احلام يا ام الكرم كله".

يذكر ان محمد حماقى بدأ منذ أيام تصوير برنامج "ذا فويس" حيث سافر الى بيروت من أجل تصوير البرنامج هناك وذلك منذ أيام قليلة.
محمد حماقى يتناول العشاء مع أحلام وسميرة سعيد

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