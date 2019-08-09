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أخبار العالم

محافظ المركزي الكويتي ضمن الأفضل في العالم

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:58 ص
بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
أحمد محرم
أصدرت مجلة "جلوبال فاينانس" تقييمها السنوي لمحافظي البنوك المركزية حول العالم لعام 2019.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، حلّ محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، ضمن المحافظين العشرة الأعلى تقييمًا على مستوى العالم على قائمة التصنيف (A)، للسنة الثانية على التوالي.

وتصدر المجلة تقييمًا سنويًا لمحافظي البنوك المركزية منذ عام 1994، في 85 دولة رئيسية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي لشرق الكاريبي وبنك دول وسط أفريقيا والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا.

اقرأ مزيدا من التفاصيل على موقع صحيفة "الراي" الكويتية

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