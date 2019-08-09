مصرع مسعف سقط به أسانسير مستشفى خاص بالمنصورة

لقى مسعف بإسعاف الدقهلية مصرعه إثر سقوط الأسانسير به من الدور ال 11 عقب إيصاله حاله لمستشفى خاص بالمنصورة .



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسقوط أسانسير خاص بمستشفى دار الفؤاد الخاص بالمنصورة وبداخله أحد المسعفين بإسعاف الدقهلية.



وبانتقال ضباط المباحث وقوات الدفاع المدنى إلى مكان البلاغ وتمكنوا من فتح الأسانسير عقب سقوطه حيث تبين مصرع حمادة المتولى مسعف إسعاف الدقهلية.



وبسؤال شهود العيان أكدوا أنه كان يقوم بإيصال حاله للمستشفى وعقب الانتهاء وتوجه للأسانسير للمغادرة سقط به من الدور ال ١١ ولقى مصرعه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخبرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.