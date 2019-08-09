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رياضة

أسامة أبو زيد: حسام البدري الأجدر بتدريب منتخب مصر

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:28 م
حسام البدري المدير
حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي
حسن العمدة
قال الكاتب الصحفي أسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس، إن حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي هو الأحق والأجدر بتدريب المنتخب المصري في المرحلة المقبلة وخلافة المكسيكي خافيير أجيري.

أضاف أبو زيد بأن البدري يمتلك إمكانيات فنية هائلة ويكفي أنه تولى مهمة قيادة الأهلي بعد مانويل جوزيه في فترة صعبة للغاية ونجح في قيادة الفريق لتحقيق النجاح والإنجازات والبطولات، ومرحلة المنتخب الأولمبي لم تكن جيدة لظروف خاصة بها.

شدد أبو زيد على أن البدري مدرب غير مجامل وصاحب شخصية قوية يحتاجها المنتخب في المرحلة المقبلة، وعند اختيار المدرب يجب أن يكون هو على رأس الاهتمامات لأنه بالفعل أفضل مدرب مصري في الوقت الحالي بين جميع المرشحين.

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