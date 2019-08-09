اخر اخبار السوشيال ميديا .. أحمد فلوكس في أول مشاهده التمثيلية على الشاشة .. ياسمين عبد العزيز تشعل تويتر

في إطار خدمات "صدى البلد" المختلفة.. نقدّم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا اليوم الجمعة.



شاهد.. أحمد فلوكس في أول مشاهده التمثيلية على الشاشة



نشر الفنان احمد فلوكس مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





#ياسمين_عبد_العزيز تشعل تويتر.. ومغردون: روحها خفيفة



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ياسمين_عبد_العزيز، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا عبر تويتر، حيث تفاعل معه عدد كبير من مستخدمى موقع التغريدات القصيرة.



بـ كاش مايوه.. نسرين طافش تشعل إنستجرام



نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت "نسرين طافش" فى الصورة بكاش مايوه أصفر، وتسريحة شعر بسيطة، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج الناعم.





أحمد سعد يوجه رسالة مؤثرة للفنانة أصالة



وجه الفنان أحمد سعد رسالة إلى الفنانة أصالة بعد طرحها أغنية "نكتة بايخة" أمس.



روجينا توجه رسالة مؤثرة لابنتها فى عيد ميلادها



راح فين زمن الشقاوة.. بشرى تهنئ مصطفى فهمى بـ عيد ميلاده



هنأت الفنانة بشرى، الفنان مصطفى فهمى بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".





أحمد عز ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام.. والجمهور: عسل



نشر الفنان أحمد عز صورة جديدة عبر حسابه على "إنستجرام ".



احتفلت الفنانة روجينا بعيد ميلاد ابنتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.





مصطفى فهمى يحتفل بـ عيد ميلاده فى الساحل الشمالى



نشرت الاعلامية بوسى شلبى، مجموعة من الصور من حفل عيد ميلاد الفنان حسين فهمى فى الساحل الشمالى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل.





بفستان قصير.. نوال الزغبى تشعل الانستجرام



نشرت الفنانة نوال الزغبى، مجموعة من الصور خلال حفلها الأخير من خلال حسابها الشخصى عبر مواقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".





شاهد... أحدث ظهور لـ محمد بركات مع زوجته وأولاده



شارك محمد بركات لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





ابراهيم سعيد يهنئ المسلمين بعيد الاضحى المبارك



هنأ إبراهيم سعيد نجم مصر والأهلى السابق المسلمين فى الوطن العربى بمناسبة عيد الاضحى المبارك .



اوس اوس يكشف عن موعد عرض الموسم الاخير من مسرح مصر



اعلن الفنان اوس اوس نجم مسرح مصر عن موعد بدا الموسم الاخير من مسرح مصر .



