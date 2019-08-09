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فستان أسود بالبطانة.. سعر صادم لـ آخر إطلالات إليسا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:45 م
صدى البلد
آية التيجي
ظهرت الفنانة إليسا مؤخرا في آخر حفل قامت بإحيائه بإطلالة جذابة ومميزة للغاية، هو ما أبهر جميع متابعيها، وقد علقوا حول مدى رقة واناقة إطلالتها.

وقد بلغ سعر الفستان قبل الخصم 10,196 ريال سعودي وبعد الخصم 5,098 ريال سعودي، حيث ان الفستان كان من تصميم مصمم الأزياء David Koma London.

واختارت إليسا إرتداء فستان طويل كت باللون الأسود، وقد تميز ببعض القطع الشفافة من منطقة القدمين، حيث أنها قامت بتعديل ببعض التفاصيل البسيطة عليه لكي تجعله أكثر احتشاما ، حيث انها ارفقته ببطانة قصيرة من تحته، ليبرز بذلك إطلالتها.

وقد اختارت إليسا ترك شعرها منسدلا عبر اكتافها لتبرز من تفاصيل إطلالتها، مع أبرز جمال عينيها بالكحل الأسود، ووضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، وهو الأمر التي تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

ولم تتكلف إليسا بارتداء الاكسسورات، حيث انها اكتفت بارتداء قرطين باللون الفضي، مع اختيار ساعة يد انيقة للغاية، مع ارتدجاء حذاء باللون الأسود، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل الفستان، وسعره، والشكل الأساسي له وبعد التعديل.
إليسا إليسا
إليسا إليسا
إليسا إليسا
إليسا إليسا

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