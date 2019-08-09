ترامب: سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي تكبل الاقتصاد الأمريكي

دعا الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة، قائلا إن السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي "تكبل" اقتصاد البلاد.



ومتحدثا إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إن الولايات المتحدة لديها العملة الأكثر آمانا في العالم لكن قوة الدولار تلحق ضررا بالمصنعين الأمريكيين ويجب على مجلس الاحتياطي أن يواصل خفض أسعار الفائدة.



وفي الحادي والثلاثين من يوليو، أجرى مجلس الاحتياطي أول تخفيض لأسعار الفائدة منذ عام 2008، بأن خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من 2.00 إلى 2.25 بالمئة، مشيرا إلى تأثيرات التطورات العالمية على آفاق الاقتصاد الأمريكي وضعف ضغوط التضخم.



وخفض للفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة سيكون أكبر من الخفض البالغ 0.75 نقطة مئوية الذي يتوقع المستثمرون في السندات حاليا أن مجلس الاحتياطي سيجريه في خطوات صغيرة من الآن حتى يناير.