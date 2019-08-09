شاهد.. في أول تمرين مع إنتر.. لوكاكو: كنت ارتدى قميص أدريانو وانا طفل

خاض البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق انتر ميلان الجديد اول تمرين مع الفريق الاول بعد الانضمام له قادما من نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وظهرت الجدية في تمرين لوكاكو الاول مع انتر ميلان بجانب بعد المداعبات مع زملائه الجدد في الفريق في محاول التآلف والتفاهم والتجانس سريعا مع الفريق قبل خوض منافسات الدوري الايطالي.



وقال لوكاكو في تصريحات للصفحة الرسمية للفريق الإيطالي التي اشارت الى ان البلجيكي يتحدث 6 لغات عالمية وقال : القميص الوحيد الذي كنت ارتديه عندما كنت طفلًا كان قميص أدريانو مع إنتر.



جدير بالذكر أن روميلو لوكاكو انضم إلى فريق انتر ميلان قادما من نادي مانشستر يونايتد في صفقة بلغت قيمتها 80 مليون يورو، في أكبر صفقات "النيراتزوري" هذا الصيف.



