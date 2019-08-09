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فن

بالعباءة والسبحة.. مصطفى شعبان يتحدث عن ذكرياته مع الحج

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:37 م
صدى البلد
مصطفى كرم
استحضر الفنان مصطفي شعبان، ذكرياته مع حج بيت الله الحرام رغم عدم تأديته لمناسك الحج هذا العام.

ونشر مصطفي شعبان صورة له بالعباءة وهو ممسكا سبحته وجالسا من داخل غرفة الفندق المطلة علي الحرم المكي التي كان يسكن فيها اثناء اداء فريضة الحج.

وعلق مصطفى شعبان علي الصورة قائلا: "ذكريات الحج اللهم يسر لهم وأجرهم على مشقتهم ، كل سنه وانتو بخير وكل المسلمين بصحه وسلام وأمان . عيدكم سعيد ان شاء الله ، اللهم احفظ بلادى .❤️".

يذكر أن مصطفى شعبان شارك في رمضان الماضي في مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وشارك في بطولته كل من دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح وسناء شافع.

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