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حوادث

حبس عامل مزق جسد بائع شاي بسبب معاكسة فتاة في بولاق أبو العلا

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:00 ص
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
اسلام مقلد
قررت نيابة بولاق ابو العلا الجزئي، حبس عامل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمزيق جسد بائع شاي على أثر مشاجرة بسبب فتاة بدائرة القسم

تبلغ لقسم شرطة بولاق أبو العلا من الخدمات الأمنية المعينة على وزارة الخارجية بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بشارع كورنيش النيل دائرة القسم .

وبالانتقال تبين ان المشاجرة بين بائع شاي مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وآخر نافذ بالظهر مع وجود ارتشاح هوائي بالرئة اليسرى " تم نقله لمستشفى الهلال " وعامل.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب معاتبة الأول للثاني لقيامه بأفعال مخلة مع إحدى الفتيات حال جلوسهما بمحل الواقعة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب بسلاح ابيض " سكين " كانت بحوزته محدثًا إصابته ، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط الثاني وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة .

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