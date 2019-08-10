تفاصيل اتصال ولي عهد أبو ظبي بالملك سلمان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن بن زايد هنأ العاهل السعودي خلال الاتصال الهاتفي بقُرب حلول عيد الأضحى المبارك.



وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للشيخ محمد بن زايد على ما عبَّر عنه من مشاعر صادقة، سائلًا الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والبركات.



