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وفاة والد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.. تعرف على موعد الجنازة

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:10 ص
وفاة والد الدكتورة
وفاة والد الدكتورة سحر نصر
توفي صباح اليوم السبت، أحمد عبد المنعم نصر والد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم، عقب صلاة العصر من مسجد الثورة بشارع الثورة مصر الجديدة

على أن يتم تحديد موعد العزاء لاحقًا.

وتولت الدكتورة سحر نصر منصب وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي بعد أداء اليمين الدستورية في 16 فبراير 2017 ثم 14 يونيو 2018.

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