الأمين العالم الأمم المتحدة يدعو للتهدئة في اليمن



دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، جميع الأطراف في اليمن إلى وقف الأعمال القتالية وضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي



وقال جوتيريش في بيان له: "ندعو جميع الأطراف في اليمن إلى الدخول في حوار شامل لحل الخلافات، ولا يمكن حل النزاع إلا من خلال حل سياسي".



وهزت انفجارات قوية عدن، ليل الجمعة، وسط اشتباكات عنيفة في جبل حديد خور مكسر، وسط المدينة.



وشهدت الاشتباكات استخدام مختلف أنواع الاسلحة في محيط اللواء الرابع حماية رئاسية في اللحوم، شمال عدن.



وقالت مصادر طبية إن ما لا يقل عن 8 مدنيين قتلوا الجمعة إثر تجدد الاشتباكات بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الحكومة في عدن مقر حكومة اليمن المعترف بها دوليًا.



وبدأت أعمال العنف هذا الأسبوع عندما اتهم الانفصاليون، حزبا إسلاميا متحالفا مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتواطؤ في هجوم صاروخي على عرض عسكري في المدينة الساحلية أسفر عن مقتل 36 شخصا.