أشد يوم على الشيطان .. لماذا يضع أبليس التراب على رأسه يوم عرفة .. فيديو

أكد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن صوم يوم عرفة بنية التقرب لله سنة مؤكدة ويكفر ذنوب عامين، لافتًا إلى أن الشيطان يضع التراب على رأسه يوم عرفة.



وأضاف الدكتور إبراهيم رضا، خلال حديثه مع الإعلامية هند النعسانى، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الله يباهى بأهل عرفة الملائكة، مشيرًا إلى أنه علينا الإكثار من الدعاء وقراءة القرآن يوم عرفة.



وتابع الدكتور إبراهيم رضا، أن الله يشهد الملائكة أنه يغفر للحجاج بعرفات فى هذا اليوم.



وأردف الدكتور إبراهيم رضا، أن يوم عرفة هو أشد يوم على الشيطان، لأنه عندما خرج من رحمة الله سبحانه وتعالى عاهد نفسه على إغواء عباد الله، ولكن زحف الحجاج على جبل عرفات إيمانًا واحتسابًا راجين غفران الله سبحانه وتعالى يصيب الشيطان بالإحباط.

