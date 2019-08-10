ليفربول يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة تشيلسي في السوبر الأوروبي

تلقى ليفربول ضربة موجعة، قبل خوض مواجهة تشيلسي، في كأس السوبر الأوروبي، الأربعاء، المقبل، على ملعب "فودافون آرينا" بأسطنبول.



وقال الموقع الرسمي لليفربول، إن الحارس البرازيلي أليسون باكير سيغيب عن مواجهة الريدز والبلوز السوبر الأوروبي، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام نوريتش سيتي، ليلة أمس، الجمعة، في افتتاح الدوري الإنجليزي.



وكان الحارس البرازيلي قد خرج من ملعب المباراة التي فاز فيها الريدز 4-1، في الدقيقة 38، متأثرًا بإصابته التي لحقت به أثناء تنفيذه لركلة مرمى، ليحل محله الوافد الجديد أدريان.



وأضاف الموقع الرسمي للريدز، إن من المنتظر أن يخضع أليسون لبعض الفحوصات خلال الأيام القادمة لتحديد فترة غيابه.



وأوضح الموقع الرسمي في تقريره، أن في ظل إصابة أليسون، يُنتظر أن يحرس أدريان مرمى الريدز في مباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي يوم الأربعاء القادم، على أن يجلس الحارس كاومهين كيليهر احتياطيًا له، وهو الذي عاد بدوره مؤخرًا إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة.



