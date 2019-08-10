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رياضة

برشلونة يواجه نابولي وديا اليوم

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:16 ص
جانب من لقاء نابولي
جانب من لقاء نابولي وبرشلونة
القسم الرياضي

يخوض نادي برشلونة الاسباني مباراة ودية اليوم أمام فريق نابولي الايطالي بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار استعداده للموسم الجديد وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

 التقى الفريقان الأسبوع الماضي وقد فاز فريق برشلونة بنتيجة 2-1 علي فريق نابولي في ميامي الأمريكية في كأس جوهان جامبر الودية وسجل اهداف اللقاء سيرجيو بوسكيتس وايفان راكيتتش لبرشلونة و صامويل أومتيتي بالخطأ في مرماه لصالح فريق نابولي.

الجدير بالذكر أن برشلونة فاز بلقب الدوري الاسباني للمرة الثانية علي التوالي والـ26 في تاريخه بعد حصوله على 93 نقطة بفارق 14 نقطة عن نادي أتليتكو مدريد.

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