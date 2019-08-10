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مجلس التعاون الخليجي يدين استمرار الصراع المسلح في عدن

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:18 م
الصراع المسلح في
الصراع المسلح في عدن
ا ش ا
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، اليوم السبت، استمرار الصراع المسلح في عدن بين الأشقاء في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الزياني قوله : "إن استمرار الصراع يُعد جريمة مشينة تنتهك أواصر الأخوة والدين والقيم الأخلاقية والإنسانية، وتعرض حياة المدنيين للخطر، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".. داعيًا "القوى المتصارعة في عدن إلى تغليب الحكمة والعقل، ومراعاة المصالح العليا للشعب اليمني" .. مؤكدًا أن "أعداء اليمن هم المستفيدون من هذا الصراع المؤسف".

وأضاف الزياني أن "المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة القوى والمكونات اليمنية الحريصة على أمن اليمن واستقراره وسيادته لدعم الحكومة الشرعية واستكمال سيادة الدولة اليمنية على كافة أراضيها، والحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن".

وتستمر الاشتباكات في عدن، لليوم الرابع على التوالي، بين قوات الحزم الأمني وعناصر من الحرس الرئاسي، حيث تمكنت قوات الحزم من السيطرة على "اللواء الثالث حماية رئاسية".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - في بيان له - أطراف الصراع للدخول في حوار شامل لحل الخلافات وبحث تخفيف المخاوف المشروعة لجميع اليمنيين .. كما دعت جامعة الدول العربية -في بيان- جميع أطراف النزاع في اليمن إلى التهدئة.

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