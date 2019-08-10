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محافظات

محافظ أسيوط يزور دور الأيتام لتقديم التهنئة بعيد الاضحى

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:51 م
صدى البلد
إيهاب عمر
زار اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم السبت بعض دور رعاية الأيتام بالمحافظة من بينها دار "الحنان" لرعاية البنين بمركز الفتح ودار "الصفا" لرعاية الفتيات بحى غرب مدينة أسيوط مقدمًا التهاني لأطفال تلك الدور بمناسبة عيد الاضحى المبارك مقدما لهم الهدايا العينية والمادية متفقدا اقسام تلك الدور للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم .


رافق المحافظ خلال الزيارة العقيد محمود صبحى المستشار العسكرى للمحافظة وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ونبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية ومحمد البشير رئيس حي غرب أسيوط .

وبدأ المحافظ زيارته بتفقد أقسام دار الحنان لرعاية البنين بمركز الفتح واطمان على الخدمات المقدمة للاطفال داخل الدار متفقدا حجرات الدار وأقسامه المختلفة كما التقى أطفال الدار مستمعًا إلى طلباتهم موجها بسرعة الاستجابة لها وتوفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص مقدما لهم الهدايا العينية والمادية كما تفقد أقسام دار الصفا لرعاية الفتيات بحي غرب مدينة أسيوط وتفقد المطبخ والمطعم وحجرات الدار واطمأن على الخدمات المقدمة للفتيات مقدما لهم التهنئة بالعيد وبعض الهدايا العينية والمادية والحلوى والألعاب.


وشدد المحافظ – خلال الزيارة – على ضرورة التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وكافة رؤساء المراكز والاحياء ومؤسسات المجتمع المدنى لبحث سبل تطوير دور رعاية الأطفال وتحسين الخدمات المقدمة للاطفال وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم وتوفير سبل الحياة الكريمة معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد، مؤكدًا على تزويد دور الرعاية بالألعاب ووسائل الترفيه اللازمة لتناسب اعمار الاطفال المختلفة بالتنسيق مع التعليم الفنى .

محافظ أسيوط يزور دور الأيتام لتقديم التهنئة بعيد الاضحى
محافظ أسيوط يزور دور الأيتام لتقديم التهنئة بعيد الاضحى
محافظ أسيوط يزور دور الأيتام لتقديم التهنئة بعيد الاضحى
محافظ أسيوط يزور دور الأيتام لتقديم التهنئة بعيد الاضحى
محافظ أسيوط يزور دور الأيتام لتقديم التهنئة بعيد الاضحى
محافظ أسيوط يزور دور الأيتام لتقديم التهنئة بعيد الاضحى

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