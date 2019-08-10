9 قرارات لـ اتحاد الكرة.. سمير عثمان رئيسا للحكام ولجنة لـ فض المنازعات

بالإضافة إلى استحداث لجنة فض المنازعات برئاسة أحد رجالات القضاء، فيما ستتولى إدارة شئون اللاعبين إدارة محترفة برئاسة كابتن وليد العطار.





أما بالنسبة إلى لجنة رابطة أندية القسم الأول، فقد تمت مخاطبة الأندية لتحديد مرشيحها لبدء تفعيلها، كما يجري العمل على تكوين لجنتي أندية القسمين الثاني والثالث، ومن المقرر أن يعلن عن تشكيل لجان رخص الأندية والفروع وشئون المدربين بعد إجازة عيد الأضحى.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، السبت، تشكيل اللجان الرئيسية المرتبطة بالمسابقات استعدادا لإدارة شئون الدورى الممتاز وبقية المسابقات فى الدورى الجديد.وجاء تشكيل اللجان على النحو التالي:- لجنة مسابقات القسم الأول برئاسة المهندس عامر حسين.- لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة خالد كامل.- لجنة مسابقات القسم الثالث برئاسة شوقي عبد الشافي، إضافة إلى إشرافه على مسابقات الخماسية والشاطئية والنسائية.- لجنة الحكام برئاسة سمير عثمان.