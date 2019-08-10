شاهد.. أمطار غزيرة على جبل عرفات والحجاج يستقبلونها بالتلبية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، السبت، مقاطع فيديو مباشرة من جبل عرفات.



وتظهر لقطات الفيديو الأمطار الغزيرة وهي تتساقط فوق الحجاج فيما يمشون مرددين: "لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك".



وانهالت تعليقات المسلمين على مقاطع الفيديو داعين ربهم بالرحمة ومرددين: لبيك اللهم لبيك".



ويجتمع الحجاج اليوم، السبت، لتأدية الركن الأعظم من الحج، وهو الوقوف على جبل عرفات وترديد دعاء يوم عرفة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".











