طريقة تقطيع رأس الخروف وتنظيفها.. خطوة بخطوة

طريقة تقطيع رأس الخروف وتنظيفها، من المشاكل التي تواجه أغلب النساء بعد ذبيحة الأضحية، والتي تتميز بمذاق جيد ومفيد للجسم، ولكن يصعب علي أغلب النساء كيفية تقطيع رأس الخروف و تنظيفها



و لذلك نقدم لك بعض الخطوات السهلة والبسيطة التي يمكنك من خلال معرفة تقطيع رأس الخروف وتنظيفها وفقًا لموقع سفرة.





-1 نحصل على رأس الذبيحة مسلوخة ونظيفة من الشعر، ولكن يتبقى بها وبرة من الشعر الملتصق بالجلد لهذا يجب تنظيفها بعمق قبل طهيها.

-أولًا إما بوضع الرأس كما هي في مياه مغلية ثم رفعها لفرك وكحت ما بها من شعر ليتم نزعه بالسكين.

-أو توضع لتسخن بشدة في إناء ساخن مباشرة على نار عالية حيث يسخن الجلد بشدة مما يسهل فركه ونزع ما بها من شعر.

- تكرر الخطوة السابقة للتأكد من نظافة الرأس وخلوها من الشعر قبل الطهي.

- ومن الممكن أن يطلب من الجزار سلخ الجلد تمامًا عن الرأس ليسهل تحضيرها.





ثانيًا التقطيع:



- بعد نزع الشعر من الرأس والتأكد من نظافتها تشطف وتفرك بالملح أكثر من مرة والماء النظيف.

- تثبت الرأس على سطح جاف لتقطع وتكسر بساطور، حيث تمسك باليد من الفك في المنطقة الخالية من الأسنان ثم تكسر بالساطور من منتصف الرأس تماما حتى ينزع المخ وتقطع الرأس بسهولة.

- بعد شق الرأس لنصفين ينزع المخ ليحضر ويطهي وللتعرف على تحضير المخ اضغط هنا.







- تنزع الغضاريف الموجودة في الأنف وترمى لأنها لا تؤكل وهي عبارة عن قطع وردية اللون وصلبة قليلًا بملمس القراقيش.

- تشطف رأس الذبيحة مجددًا وتطهى بأي طريقة.