الأورمان: توزيع مليون و500 ألف كيلو لحوم خلال العيد..صور

تبدأ جمعية الاورمان بمحافظة البحيرة غدًا الأحد صباحًا أول أيام عيد الأضحى المبارك في ذبح 25 رأس ماشية محلية داخل مجازر وزارة الزراعة وباشراف الطب البيطرى فى مختلف مراكز وقرى ونجوع محافظة البحيرة.



أكد محمود فؤاد نائب عام جمعية الأورمان أن لحوم الأضاحي البلدية التى يتم توزيعها في محافظة البحيرة يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية حيث يتم الذبح والتشفية والتعبئة في المجازر التابعة لمديرية الطب البيطرى بالمحافظة وتحت إشراف الأطباء البيطريين في هذه المجازر.



وأشار محمود فؤاد الى ان الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بتوقيت البرازيل في ذبح رؤوس المواشي بالبرازيل ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية ، ويتم الذبح فى البرازيل بحضور وفد من جمعية الاورمان و عدد من الأطباء البيطريين و لجنة من المركز الاسلامى بالبرازيل يأتى ذلك ضمن مشروع "صك الأضحية" الذى تطلقه الجمعية.



وأوضح فؤاد ان ما يتم ذبحه فى البرازيل من لحوم الاضاحى لصالح الجمعية مليون ونصف المليون كيلو لحوم مستوردة تقريبًا وان حصة محافظة البحيرة 45 ألف كيلو لحوم ، وأنه توزع على القرى والنجوع بعد وصولها الى مصر مباشرة .



يذكر أن جمعية الأورمان قد استفتت دار الافتاء المصرية فى مشروع صك الأضحية وجميع خطواته وشرعية ذبح الاضاحى خارج بلد المضحى وتوزيعها بعد انتهاء أيام عيد الأضحى واجازت دار الافتاء مشروع صك الأضحية واعتبرته من السنة الحسنة واجازات جميع ما استفتت عليه الأورمان حول هذا الموضوع.