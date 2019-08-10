أبرزها وقف تجميد الحوافز والبدلات.. تعديلات على قانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

أعلن النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، عن تقدمه بمجموعة من المقترحات لتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، المقرر انطلاقه الخميس الأول من شهر أكتوبر.



وطالب "شعبان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بإلغاء المادة رقم 74 من قانون الخدمة المدنية، والخاصة بتجميد الحوافز والبدلات عند 2015 /2016، مطالبا المجلس بإعادة النظر لهذه المادة.



وأضاف عضو لجنة القوى العاملة، بالبرلمان، أن هناك أزمة أيضا في المادة الخاصة بتخيير الموظف بين علاوتين، وهذا فيه عدم دستورية، حتى لو كان المبرر بأن هذه المادة تعتبر انتقالية



كما طالب النائب خالد شعبان، بضرورة تثبيت العمالة التابعة للصناديق الخاصة، وضمها للموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل المشاكل الكبيرة التي تعانيها.