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رياضة

ريال مدريد يعرض على نيمار راتبا سنويا 40 مليون يورو

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:12 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
كشفت تقارير صحفية في إسبانيا أن نادي ريال مدريد قدم عرضا ضخما لضم النجم البرازيلي نيمار، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

أوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، يعتزم دفع 40 مليون يورو سنويا لنيمار27 عاما في حال انضمامه لريال مدريد، وهو ما يفوق راتب نيمار حاليا لدى النادي الباريسي (نحو 36 مليون يورو، وفقا لوسائل إعلام).

تابعت الصحيفة أنه في حال حدث ذلك، سيكون نيمار ثاني أعلى اللاعبين أجرا في العالم بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفقا للصحيفة الإسبانية.

وضعت الصحيفة للموضوع عنوانا يقول:" فلورنتينو يعتزم تغطية نيمار بالذهب" مشيرة إلى أن الريال يسعى إلى ضم نيمار لخمسة مواسم.

وكانت الصحيفة الإسبانية ذكرت قبل أيام قليلة أن ريال مدريد عرض على النادي الباريسي انتقال نيمار مقابل 120 مليون يورو، وشمل العرض الموافقة على انتقال الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب النادي الملكي، إلى النادي الفرنسي.

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