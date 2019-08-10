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أستاذ شريعة: صيام يوم عرفة من أفضل الأيام.. وسقوط الأمطار رحمة من الله

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:24 م
علي بن عبد العزيز
علي بن عبد العزيز الشبل ، أستاذ الشريعة الإسلامية
حسام الحارتي
قال علي بن عبد العزيز الشبل ، أستاذ الشريعة الإسلامية، أن تزامن تساقط الامطار مع يوم عرفة يعد رحمة من الله سبحانه وتعالى للحجاج والعباد .

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم تغطية خاصة لبرنامج " علي مسئوليتي "، لمناسك الحج من الأراضي المقدسة "، أن يوم عرفة هو خير الأيام، والتي يستجيب فيها الله سبحانه وتعالى إلى دعاء المؤمنين.

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية :" يجب على كافة المسلمين والحجاج الدعاء إلى الله في ذلك اليوم ، وأن يتقرب العبد إلى الله".

وقال :" أفضل الأيام صياما بعد رمضان صيام يوم عرفة ".

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