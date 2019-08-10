وزارة الصحة السعودية تكشف استعداداتها لخدمة حجاج بيت الله

قال الدكتور محمد عبد العالي ، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أن وزارة الصحة تقدم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام موضحا أنها تستعد لموسم الحج الحالي منذ نهاية الموسم الماضي.



وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " النيل للأخبار"، أن وزارة الصحة السعودية قامت بتجهيز "25 "، مستشفى لخدمة الحجاج بإجمالي" 5 "آلاف سرير وتوفير "160" مركزا صحيا علي أعلي مستوي.



وأكد أن وزارة الصحة حرصت على تقديم التوعية بمختلف اللغات وشتى الطرق لتوفير كافة الخدمات الطبية لحجاج بيت الله الحرام مشيرا إلى توفير خط ساخن وهو "937"، من أجل الاستفسارات ومعرفة الوصول الى الاماكن الطبية.



وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية حجاج بيت الله الحرام بالابتعاد عن الأماكن شديدة الحرارة والالتزام بالتعليمات للحفاظ عليهم.

