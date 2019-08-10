كل عام وأنتم بخير .. رانيا يوسف تهنئ متابعيها بـ عيد الاضحى

هنأت الفنانة رانيا يوسف متابعيها عبر موقع الصور الشهير إنستجرام بعيد الاضحي المبارك.ونشرت رانيا يوسف صورة وعلقت عليها قائلة "كل عام وأنتم بخير عيد أضحى مبارك ".ولقيت تدوينة رانيا يوسف ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "كل عام وانت بخير" و"أختي الكبيرة وانتي طيبة".وشاركت رانيا يوسف في بطولة الفيلم الروائي القصير "ليلة حب" مع الفنانة نور محمود، هبه مجدي، رانيا منصور، سمر جابر، سيف هاني، أميرة الشريف، ممدوح الشناوي، أحمد سليم، من تأليف رانيا البشبيشي، سيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.