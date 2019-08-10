لن يعدل.. برلماني: الإيجار القديم ليس له علاقة بالعقارات الآيلة للسقوط

أكد النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ليس له علاقة بالعقارات الآيلة للسقوط، مستبعدًا تعديل القانون لهذا السبب.



وقال "الحصي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "العقارات الآيلة للسقوط مخصص لها فرق هندسية، لمعاينتها وترميمها إذا لزم الأمر، كما أنه مخصص كذلك للعقارات غير الآيلة للسقوط، للإشراف عليها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها.



وأضاف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه إذا كان هناك خلل في متابعة السلامة الإنشائية للعقارات، فهذا يكون في اللجان الهندسية، وليس لقانون الإيجار القديم دخلًا في الأمر.



كانت وزارة الإسكان، أصدرت تقريرا أكدت فيه أن عدد الوحدات بقانون الإيجار القديم تبلغ 42 مليونا و973 ألفا و62 وحدة، نصيب الوحدات السكنية فيها فقط تبلغ 38 مليونا و84 ألفا و917 وحدة، فيما تبلغ الوحدات غير السكنية 488 ألفا و819 وحدة.