محمود الدفراوي: أفلام عيد الأضحى حققت 6 ملايين و721 ألف جنيه

قال الموزع محمود الدفراوي لـ "صدى البلد"، إن إجمالي إيرادات الأفلام أمس "الجمعة" ارتفعت بعد عرض فيلم "ولاد رزق 2" و"الفيل الأزرق 2"، حيث بلغت 6.721 مليون جنيه.



وتنافس حاليًا في السينما 6 أفلام هي :



– "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة وإياد نصار



– "سبع البرمبة" بطولة رامز جلال وجميلة عوض



– "الممر" بطولة أحمد عز وهند صبرى



- الفيل الأزرق 2 بطولة كريم عبد العزيز



- ولاد رزق 2 بطولة أحمد عز