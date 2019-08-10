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رياضة

تفينتي يهزم جرونينجين 3 / 1 في الدوري الهولندي

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:29 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
فاز فريق تفينتي أنشيده على مضيفه جرونينجين 3/ 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وسجل أهداف تفينتي كايتو ناكامورا في الدقيقة 55 وأيتور كانتالابييدرا في الدقيقة 70 من ركلة جزاء وهاريس فوكيتش في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، فيما سجل هدف جرونينجين ريستو دوان في الدقيقة 79.

وشهدت المباراة طرد لاعبين من جرونينجين هما رامون لوندكفيست ومايك تي ويرك في الدقيقة 41 والأخيرة من الشوط الأول.

ورفع تفينتي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد جرونينجين عند ثلاث نقاط في المركز التاسع.

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