ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء تبيح جمع طواف الإفاضة في الوداع

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:34 م
جمع طواف الإفاضة
جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع
محمد صبري عبد الرحيم
قالت دار الإفتاء المصرية، إن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج بمكة ليغني عن طواف الوداع جائز شرعًا، ولا يضر ذلك أداءُ السعي بعده.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن جمهور العلماء قالوا إن طواف الوداع واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض.

وأشارت الفتوى إلى أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض".

وأكدت أنه حينئذ لا مانع شرعًا من الأخذ بقول المالكية ومن وافقهم في استحباب طواف الوداع وعدم وجوبه، وكذلك القول بإجزاء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده؛ لأن السعي لا يقطع التوديع.

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث.. ضبط طالبة تستقطب الشباب من برامج الانترنت.. وقرار جديد بشأن متهمي اقتحام الحدود الشرقية

شاهد.. عمرو سعد نائمًا في الطائرة.. وجمهوره: اصحى انت وصلت

لحظات الرعب .. تمساح مفترس يلتهم اشرس كلب في العالم .. فيديو

تعرف على قصة وادي المغضوب عليهم .. وسبب نهى الرسول عن المكث فيه

9 قرارات لـ اتحاد الكرة.. سمير عثمان رئيسا للحكام ولجنة لـ فض المنازعات

موعد صلاة عيد الاضحى 2019 فى القاهرة والجيزة ومحافظات مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس لـ صدى البلد : أنا مليش فى الكورة .. صور

أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها

بـ شراب شيفون.. راندا البحيري بفستان أسود قصير جريء.. صور