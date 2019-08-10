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أخبار العالم

المركز الروسي للمصالحة في سوريا: مسلحون يسعون لتوسيع رقعتهم بإدلب

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:49 م
إدلب - أرشيفية
إدلب - أرشيفية
أ ش أ

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن المسلحين يواصلون جهودهم لتوسيع الرقعة الخاضعة لسيطرتهم في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد.

ونقلت قناة روسيا اليوم الليلة عن رئيس المركز، الجنرال أليكسي باكين، قوله إن المجموعات الإرهابية تقوم بحشد كتائبها في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وأضاف أنه تم رصد قيام تنظيم "هيئة تحرير الشام" بنقل نحو 120 مسلحا وثلاث عربات مصفحة وأربع سيارات "بيك أب" مزودة برشاشات ثقيلة من بلدة حيش في ريف إدلب الجنوبي، إلى خط التماس مع القوات الحكومية السورية.

وكشف أن المسلحين نفذوا 24 عملية قصف في محافظات حلب واللاذقية وإدلب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 35 عنصرا في مواجهات بين القوات السورية وفصائل مسلحة في إدلب.
وتتعرض منطقة إدلب ومناطق محاذية، تؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد في القصف منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.

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