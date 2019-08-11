كان هيجبلي شلل نصفي.. محمد عادل إمام يكشف عن أصعب مشهد في فيلم لص بغداد

نشر الفنان محمد عادل إمام صورًا من كواليس تصوير فيلم "لص بغداد"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وكان بصحبته فى المشهد أحمد العوضى.





وعلق الفنان محمد عادل إمام "بقالي ٣ أيام بصور في مشهد أكشن.. برغم التعب والإصابات لكنه من أكتر مشاهد الأكشن اللي استمتعت بيه وأنا بصوره.. كان معايا فريق كبير ومحترف عمل أقصى مجهود علشان يطلعوا مشهد متميز".





وأضاف الفنان محمد عادل إمام "ده غير إنه أول تعاون مع زميلي المتألق أحمد العوضي اللي فوجئت باجتهاده الشديد اللي هيخليه نجم مصر قريب وبروحه المقاتلة اللي كانت هتجبلي شلل نصفي.. انتظرونا سوا في لص بغداد".





الفيلم بطولة الفنان محمد عادل إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما.