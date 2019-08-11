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أتوبيسات جديدة لنقل الركاب داخل المهبط في مطار القاهرة.. صور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:02 ص
الاتوبيسات الجديدة
الاتوبيسات الجديدة
نورهان خفاجي
تسلمت الشركة الوطنية مصر للطيران للخدمات الأرضية، عددا من الأتوبيسات الجديدة التي تم إنتاجها خصيصا لصالح الشركة لتكون مخصصة لنقل الركاب داخل مهبط المطار، والتي سيبدأ تشغيلها في مطار القاهرة الدولي.

وتخطط مصر للطيران للخدمات الأرضية، برئاسة مجدي محمدين، بعد نجاح تجربة تشغيلها فتح خط إنتاج في شركة MCV I بالتعاون مع مصرللطيران للخدمات الأرضية، وذلك في إطار خطة الوزارة  لتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات.

من جانبه تفقد وزير الطيران المدنى، صباح اليوم الأحد، الأتَوبيسات الجديدة، وأشاد بالمستوي الذي يعكس جودة الصناعة المصرية وتطابقها مع المواصفات الدولية ومتوفر به وسائل الراحة للركاب ومطابقته لمعايير السلامة والجودة.

وتابع وزير الطيران المدنى، انتظام حركة السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي لمتابعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك التي تشهد كثافة في التشغيل، قدم التهنئة للمسافرين ولجميع  العاملين بقطاع الطيران المدنى بمناسبة عيد الأضحى.  

وأعرب عن تقديره للمجهود المشرف الذي يقوم به العاملون بقطاع الطيران لخدمة ضيوف مصر القادمين عبر المطارات المصرية وخاصة العاملين  بنظام النوبات في مختلف التخصصات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وكافة الجهات العاملة بمطار القاهرة والمطارات الاقليمية، وطالب بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين منذ وصولهم وذويهم المطار وحتي إقلاع الرحلات.
أتوبيسات جديدة لنقل الركاب داخل المهبط في مطار القاهرة.. صور
أتوبيسات جديدة لنقل الركاب داخل المهبط في مطار القاهرة.. صور
أتوبيسات جديدة لنقل الركاب داخل المهبط في مطار القاهرة.. صور
أتوبيسات جديدة لنقل الركاب داخل المهبط في مطار القاهرة.. صور
أتوبيسات جديدة لنقل الركاب داخل المهبط في مطار القاهرة.. صور

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